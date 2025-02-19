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19 февраля, 05:20

Депутат Дагделен назвала позором неприглашение РФ на мероприятия по Освенциму

Депутат бундестага Севим Дагделен резко раскритиковала решение не приглашать представителей России на 80-ю годовщину освобождения концлагеря Освенцим. Она напомнила о решающей роли советских воинов во взятии Аушвица и сочла произошедшее неуважением к исторической правде.

«С учётом нашей истории я считаю позором и скандалом, что на [годовщину] освобождения Освенцима не пригласили его освободителей. Там были потомки жертв, потомки построивших концлагерь, а потомков освободителей не было», — отметила она на мероприятии партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость».

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Ранее схожим образом об этом высказался и президент России Владимир Путин. Он назвал произошедшее позором и заявил, что Польша может как угодно относиться к РФ, но Варшаве стоило пригласить хотя бы родственников освободителей Освенцима.

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Flickr / President Of Ukraine

Антон Голыбин
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