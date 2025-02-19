Депутат Дагделен назвала позором неприглашение РФ на мероприятия по Освенциму

Депутат бундестага Севим Дагделен резко раскритиковала решение не приглашать представителей России на 80-ю годовщину освобождения концлагеря Освенцим. Она напомнила о решающей роли советских воинов во взятии Аушвица и сочла произошедшее неуважением к исторической правде.

«С учётом нашей истории я считаю позором и скандалом, что на [годовщину] освобождения Освенцима не пригласили его освободителей. Там были потомки жертв, потомки построивших концлагерь, а потомков освободителей не было», — отметила она на мероприятии партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость».