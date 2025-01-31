Захарова раскритиковала владельца «ручных нацистов» Зеленского за приезд в Освенцим
Захарова: Еврейские круги Польши осудили появление Зеленского в Освенциме
Появление Владимира Зеленского на церемонии в честь 80-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим вызвало негодование в еврейских религиозных кругах Польши. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Главный раввин польского государства Михаэль Шудрих сказал, что их представители сочли позором находиться на одном мероприятии с диктатором, у которого есть ручные нацисты», — отметила дипломат, поблагодарив Шудриха за гражданское мужество.
Захарова добавила, что эти «ручные нацисты» не отстают от своих «идеологических кумиров» и кошмарят мирное население.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила Аушвиц — крупнейший нацистский лагерь смерти и один из главных символов Холокоста. В период с 1941 по 1945 годы там погибли около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона были евреями. В этом году в Польше прошли мероприятия, посвящённые 80-й годовщине освобождения концлагеря. На них был и Владимир Зеленский, а вот представителей России Варшава приглашать отказалась.
Артем ГеодакянТАСС/