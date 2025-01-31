Захарова раскритиковала владельца «ручных нацистов» Зеленского за приезд в Освенцим

«Главный раввин польского государства Михаэль Шудрих сказал, что их представители сочли позором находиться на одном мероприятии с диктатором, у которого есть ручные нацисты», — отметила дипломат, поблагодарив Шудриха за гражданское мужество.

Международный День памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила Аушвиц — крупнейший нацистский лагерь смерти и один из главных символов Холокоста. В период с 1941 по 1945 годы там погибли около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона были евреями. В этом году в Польше прошли мероприятия, посвящённые 80-й годовщине освобождения концлагеря. На них был и Владимир Зеленский, а вот представителей России Варшава приглашать отказалась.