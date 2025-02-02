Путин счёл позором отказ приглашать Россию на годовщину освобождения Освенцима
Президент Владимир Путин прокомментировал отсутствие российской стороны на годовщине освобождения Освенцима. Глава государства назвал позорным отказ приглашать РФ на мероприятие по случаю 80-летия со дня освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
«Что касается приглашения и неприглашения на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, это, конечно, такая странная, позорная вещь», — сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Путин объяснил, что другие страны, в том числе и Польша, могут относиться как угодно к политике России и главе российского государства. Наша страна вовсе не выпрашивает никакого приглашения, но Варшава могла бы поступить гораздо тоньше.
«Если уже невозможно пригласить в силу здоровья, возраста освободителей Освенцима, хотя бы родственников их пригласили бы, ещё кого-то, кто имеет отношение», — сказал Путин.
Напомним, что российские дипломаты не поехали на мероприятия, организованные Польшей по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Варшава посчитала нецелесообразным присутствие РФ, потому что во время годовщины не упоминали тех, кто освободил концлагерь. При том на мероприятие прибыл Владимир Зеленский. Европарламент не понял присутствия главы киевского режима, и счёл приглашение абсурдным.
Life.ru