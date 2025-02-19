Российские бойцы в Курской области спасли людей, над которыми ВСУшники издевались в подвале

Бойцы группировки войск «Север» обнаружили в приграничном районе Курской области подвал, в котором военнослужащие ВСУ силой удерживали мирное население и использовали в качестве «живого щита» при наступлении ВС РФ. Об этом заявил российский разведчик с позывным Гера.

«В этом подвале, когда мы его взяли, находились их [ВСУ] рации, телефоны, личные принадлежности. Здесь сидела артиллерия — там стоял миномёт. [Украинцы] издевались над гражданскими, пугали их гранатами, что убьют. Они им еду готовили, чтобы не умереть. Большинство напуганных мирных жителей так бы и сделали — ушли бы в подчинение», — передаёт слова разведчика ТАСС.

Он также рассказал, что украинские бойцы прикрывались гражданскими, из-за чего процесс захвата населённого пункта силами Армии России был осложнён. Кроме того, рядом с тем самым домом была обнаружена лодка, на которой украинские военнослужащие форсировали реку. А в жилом помещении оказались газовый баллон, плитка, патроны для автомата Калашникова, антидроновые одеяла и батареи для FPV-дронов.