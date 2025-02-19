«Никакой опасности»: Ученый опроверг остановку ядра Земли через 15 лет

Внутреннее ядро Земли не остановится к 2040 году, а будет вращаться синхронно с планетой. Об этом в интервью «Москве 24» рассказал Сергей Тихоцкий, директор Института физики Земли РАН и член-корреспондент РАН.

По мнению специалиста, информация от учёных, распространившаяся в СМИ, была неверно интерпретирована. Он пояснил, что внутреннее ядро может вращаться не полностью синхронно с планетой из-за того, что оно отделено от мантии и коры жидким внешним ядром.

Исследователь добавил, что в разные периоды времени ядро может вращаться немного быстрее или медленнее, что связано с наличием, вероятно, некоего колебательного процесса.

«Речь идёт не о том, что ядро остановится, а о том, что к 2040 году оно будет вращаться в точности синхронно с мантией. А потом опять станет вращаться чуть-чуть быстрее. Это представляет значительный академический интерес и не играет никакого значения в нашей жизни, потому что это очень тонкий эффект – его заметят лишь геофизики. И никакой опасности для людей и животных это не несёт», — отметил Тихоцкий.

Эксперт добавил, что синхронное вращение внутреннего ядра с Землей фиксировалось в последний раз в 1960-х годах.