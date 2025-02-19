Россиянкам рассказали, разрешат ли уходить в декрет на любом сроке

Беременность иногда сопровождается проблемами с первых дней. В России разрабатываются различные меры для стимулирования рождаемости, включая финансовые инициативы. На этот раз фракция «Справедливая Россия — За правду» представила в Госдуму законопроект, позволяющий женщинам уходить в декретный отпуск на любом этапе беременности. Общественный деятель Виталий Крупин заявил, что важно предоставлять женщинам право выбора, так как многие из них могут и хотят продолжать работать вплоть до родов.

«Возможно, беременным стоило бы уходить в декретный отпуск раньше, не в 30 недель, как это сейчас принято. Опять же, сегодня чаще встречаются проблемы с вынашиванием детей и их рождением, есть и трагрически случаи, связанные с инфицированием беременной простым ОРВИ. В инициативе парламентария есть рациональное зерно. Однако многие женщины чувствуют себя прекрасно и готовы работать до самых родов», — прокомментировал общественник в беседе с RuNews24.ru.

Он выразил уверенность, что инициативу стоит одобрить, а вот решение уходить в 12 недель в декрет или нет нужно оставить за женщиной. Другое дело одобрят ли инициативу, отметил Крупин.

Напомним, Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду», заявил о необходимости предоставления будущим матерям права на декретный отпуск на любом сроке, даже если их зарплата превышает размер пособия. Он убеждён, что это поможет снизить риск осложнений во время беременности и родов, а также положительно скажется на демографической ситуации в стране.