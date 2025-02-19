«Не делал ничего особенного»: Юрий Антонов скромно раскрыл секрет своей популярности

19 февраля народный артист России, композитор и музыкант Юрий Антонов отмечает свой 80-летний юбилей. Его хиты, такие как «Крыша дома твоего» и «От печали до радости», стали классикой советской эстрадной музыки, а его альбомы расходились миллионными тиражами. Интерес к его творчеству сохраняется среди молодёжи. Антонов отмечает, что его успех во многом обусловлен сотрудничеством с талантливыми поэтами, на стихи которых он создавал музыку, подчеркивая, что качественная поэзия должна сопровождаться столь же качественной мелодией.

«Я не делал ничего особенного. Я просто писал мелодию на хорошие стихи. Очень важно, чтобы у песни был профессиональный поэтический текст. Мне так повезло в жизни, что я работал с лучшими поэтами Советского Союза: Михаилом Таничем, Леонидом Дербенёвым, Михаилом Пляцковским, Онегиным Гаджикасимовым, Игорем Шафераном. Поэтому в каждой песне есть образ, смысл. Тексты написаны на очень высоком профессиональном уровне, поэтому я старался, чтобы и музыка им соответствовала», — рассказал Антонов в беседе с RT.

Антонов отметил, что в последнее время он значительно снизил свою активность и практически не проводит живых концертов, поскольку ему сложно добираться до мест выступлений. В связи с этим он стал больше работать в студии. Певец сообщил, что в основном занимается реставрацией песен, которые были записаны, но не дошли до слушателя и остались незамеченными.