В Госдуме пригрозили уголовным делом американскому сенатору после слов о Путине

Высказывание американского сенатора Роджера Уикера о президенте России Владимире Путине следует считать преступлением. Он должен быть привлечён к уголовной ответственности согласно российскому законодательству. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

«Сенатор США Уикер за призывы к смерти государственного деятеля должен быть привлечён к ответственности, по нашему законодательству, такие публичные высказывания — тоже уголовное преступление, «угроза убийством», статья 119 УК», — сказал Журавлёв в беседе с РИА «Новости».

Парламентарий пояснил, что при возбуждении дела и заочном осуждении преступника, ему «придётся потом остаток жизни ходить, оглядываясь». По его мнению, иных способов заставить американских депутатов вести себя прилично попросту нет.