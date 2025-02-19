В Госдуме пригрозили уголовным делом американскому сенатору после слов о Путине
Депутат ГД Журавлёв: Слова сенатора США о Путине следует считать преступлением
Сенатор Роджер Уикер. Обложка © X / SenatorWicker
Высказывание американского сенатора Роджера Уикера о президенте России Владимире Путине следует считать преступлением. Он должен быть привлечён к уголовной ответственности согласно российскому законодательству. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.
«Сенатор США Уикер за призывы к смерти государственного деятеля должен быть привлечён к ответственности, по нашему законодательству, такие публичные высказывания — тоже уголовное преступление, «угроза убийством», статья 119 УК», — сказал Журавлёв в беседе с РИА «Новости».
Парламентарий пояснил, что при возбуждении дела и заочном осуждении преступника, ему «придётся потом остаток жизни ходить, оглядываясь». По его мнению, иных способов заставить американских депутатов вести себя прилично попросту нет.
Ранее сенатор-республиканец Роджер Уикер, не так давно возглавивший комитет сената США по вооружённым силам, в ответ на вопрос журналистов о том, стоит ли доверять России в переговорах по поводу окончания конфликта на Украине, заявил, что российского лидера следует «пожизненно посадить в тюрьму или даже казнить». За подобные высказывания ранее бывшему президенту США Джо Байдену пригрозили электрическим стулом.