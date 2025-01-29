«На электрический стул!» Володин призвал казнить Байдена и Блинкена за попытку убить Путина
Володин призвал посадить Байдена на электрический стул за покушение на Путина
Джо Байден и сидящий позади Энтони Блинкен. Обложка © ТАСС / АР / Evan Vucci
Законы США гласят о том, что покушение на президента РФ может караться смертной казнью на электрическом стуле. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил на пленарном заседании, высказываясь на тему слухов о покушении администрации 46-го президента Штатов Джо Байдена на российского лидера Владимира Путина.
«Это преступление. Пускай докажут, что это страна демократии. Пускай Байден отправляется вместе с (бывшим главой Госдепа США Энтони) Блинкеном на электрический стул, вот тогда весь мир увидит — это демократия. А если замолчат, заволокитят, ну тогда рот не открывайте и не учите никого», — заявил спикер нижней палаты российского парламента.
Володин подчеркнул, что Россия рассматривает любые угрозы в адрес президента как угрозу стране, а это значит, что ответ должен быть жёстким и незамедлительным.
Эта история увидела свет, когда американский журналист Такер Карлсон обмолвился, что команда Джо Байдена хотела организовать убийство Владимира Путина. Подробностей никаких он не привёл. После этого Володин призвал тщательнее расследовать слова о покушении на российского лидера, заявив, что подобными действиями США толкают мир к ядерному апокалипсису. ГД решила обратиться в американский Конгресс и ООН после слов Карлсона о покушении Байдена на Путина. А Кремль заявил, что журналисту следует представить доказательства.