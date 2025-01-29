«‎На электрический стул!» Володин призвал казнить Байдена и Блинкена за попытку убить Путина

Законы США гласят о том, что покушение на президента РФ может караться смертной казнью на электрическом стуле. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил на пленарном заседании, высказываясь на тему слухов о покушении администрации 46-го президента Штатов Джо Байдена на российского лидера Владимира Путина.

«Это преступление. Пускай докажут, что это страна демократии. Пускай Байден отправляется вместе с (бывшим главой Госдепа США Энтони) Блинкеном на электрический стул, вот тогда весь мир увидит — это демократия. А если замолчат, заволокитят, ну тогда рот не открывайте и не учите никого», — заявил спикер нижней палаты российского парламента.