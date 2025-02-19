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19 февраля, 09:05

«Автозавод Санкт-Петербург» заявил о сокращении выпуска машин Xcite в 2,5 раза

Примерно в 2,5 раза сократит производство автомобилей марки Xcite предприятие «Автозавод Санкт-Петербург» в 2025 году. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на материалы компании.

Завод намерен в текущем году собрать порядка 6,5 тысячи автомобилей. Для сравнения в прошлом году предприятие изготовило 16,5 тысячи автомобилей, хотя изначальный план был значительно выше — 25 тысяч транспортных средств.

Причины сокращения производственных мощностей в компании не уточнили. Журналисты выдвинули предположение, что сокращение плана вероятно связано с внутренними и внешними факторами, включая экономические и производственные трудности.

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Life.ru

Мария Любицкая
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