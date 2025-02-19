Спасение девочки на ватрушке со льда озера в Кирове попало на видео
Спасатели в Кирове спасли со льда озера девочку на тюбинге
В Кирове на пруду сотрудники МЧС спасли девочку, которая на ватрушке скатилась с горки и оказалась на середине озера. Видео спасательной операции опубликовал 360.ru.
Спасатели в Кирове спасли со льда озера девочку. Видео © 360.ru
Маленькая девочка каталась на тюбинге с горки и случайно укатилась на тонкий лёд озера. В результате она оказалась почти в центре водоёма, в 10 метрах от берега. Спасатели использовали два троса, чтобы вернуть ватрушку со школьницей обратно на сушу.
Инцидент произошёл 16 февраля в 15:00. Прохожие заметили, что девочка сидит на ватрушке посреди озера, и начали кричать ей, чтобы она не двигалась. Свидетели происшествия вызвали спасателей. Девочка провела на льду около 20 минут.
Ранее Life.ru сообщал, что в Приморском крае автомобиль Toyota Probox с пассажирами провалился под лёд. Никому из находившихся в машине не удалось выбраться на поверхность. По словам свидетелей, лёд под автомобилем треснул, и он за считанные секунды ушёл на дно.