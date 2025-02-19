«Огромный вклад»: Лоза внёс Антонова в «первую лигу» музыкантов России

Музыкант и композитор Юрий Лоза заявил, что народный артист Юрий Антонов является одним из выдающихся мелодистов России. Он подчеркнул, что за свою карьеру автор хита «Крыша дома твоего» создал множество знаковых песен, что существенно повлияло на развитие российской музыкальной культуры.

«Он написал кучу хороших песен, очень хороший мелодист. Он известен уже столько лет как автор, как один из основных наших мелодистов. Лет, по-моему, 50, а может, даже больше. Ну, какой вклад внёс человек, если он написал столько замечательных песен? Огромный вклад», — отметил Лоза в интевью NEWS.ru.

Исполнитель легендарной песни «Плот» поздравил Антонова с 80-летием и пожелал ему здоровья. Он отметил, что в этом возрасте сложно планировать на длительный срок. Тем не менее музыкант уверен, что юбиляр продолжит творческую деятельность, возможно, создавая новые песни или очерки автобиографии.