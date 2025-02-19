«Народ соскучился»: Продюсер раскрыл, когда в РФ с концертами приедут зарубежные звёзды

Концерты иностранных артистов в России могут возобновиться осенью 2025 года, при условии, что весной будет достигнуто мирное соглашение по Украине, считает продюсер Евгений Бабичев. Он отметил, что подготовка к крупным выступлениям занимает несколько месяцев, поэтому первые концерты могут состояться не ранее сентября.

«Если мы говорим о сольном выступлении иностранного артиста или группы, то для этого потребуется три-четыре месяца продаж. Соответственно, если, предположим, мирное соглашение будет весной, значит, летом надо заявлять уже о концерте, вешать афиши, начинать продавать билеты. Что-то мне подсказывает, что, кто бы к нам ни приехал из стоящих, выступающих на пике популярности или не очень артистов, билеты будут раскупаться очень быстро, потому что у нас народ соскучился по классным шоу», — пояснил Бабичев в беседе NEWS.ru.

Продюсер отметил, что возвращение зарубежных артистов оказывает положительное влияние на российский шоу-бизнес. Он считает, что конкуренция с иностранными исполнителями будет способствовать развитию отечественной музыкальной индустрии и улучшению качества концертных выступлений. Кроме того, он подчеркнул, что за последние годы наши артисты значительно повысили свой профессиональный уровень. Бабичев добавил, что не умаляет заслуги исполнителей из РФ, однако отметил, что наличие конкуренции необходимо для дальнейшего роста.