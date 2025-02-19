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19 февраля, 09:18

«Легко предвидеть крайности»: Учёный оценил вероятность наступления конца света через 10 лет

Учёный Смил: Конец света по теории о катастрофе угрожает Земле через 10 лет

Конец света на Земле вряд ли произойдёт через 10 лет. Такое мнение выразил канадский учёный, эколог и политолог Вацлав Смил в своей книге «Как устроен мир на самом деле».

По словам эксперта, футурологи, экологи и активисты регулярно грозят человечеству концом света. По некоторым прогнозам, людям осталось всего десять лет, чтобы предотвратить всемирную катастрофу.

«Я убеждён, что мы можем прекрасно обойтись без этих вызывающих тревогу, а зачастую просто пугающих пророчеств», — отметил эколог.

Смил в своей книге привёл пример, что в конце 20 века людей пугали тем, что в 2000 году все компьютеры мира якобы выйдут из строя, но этого не произошло. Много раз футурологи предсказывали дефицит минеральных ресурсов, особенно нефти, но и этого не случилось. Автор книги поставил под сомнение любые негативные прогнозы о будущем человечества.

Специалист дополнил, что «легко предвидеть крайности», но предсказать реальные вещи ещё сложнее. Смил пояснил, что люди всегда ищут новые решения проблем. По его словам, человечество переживёт 2030-е. Однако рассчитывать, что к этому времени интеллект превзойдёт себя, не стоит.

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А ранее Life.ru писал, что священник Павел Островский запустил отсчёт до конца света. Служитель церкви составил 9-бальную систему признаков скорого Армагеддона, и счёт явно не в пользу человечества. По его словам, уже есть четыре признака конца света из девяти.

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«Шедеврум»

Дарья Нарыкова
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