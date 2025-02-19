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Регион
19 февраля, 09:43

Российская «целительница» не мылась три года и не пускает детей в душ. Активисты призывают её проверить

Общественники призвали проверить «целительницу», которая не пускает детей в душ

Екатерина Краснова. Фото © VK / Екатерина Краснова

Екатерина Краснова. Фото © VK / Екатерина Краснова

Активисты движения «Сорок сороков» заинтересовались образом жизни российской «целительницы» Екатерины Красновой и требуют проверить её на исполнение родительских обязанностей. 40-летняя женщина утверждает, что не мылась уже 3 года и не пускает в душ своих маленьких детей. Об этом сообщает SHOT.

«Целительница» Екатерина Краснова похвасталась, что не моется. Видео © SHOT

По словам Красновой, она 10 лет была алкоголичкой, но потом избавилась от зависимости, оказавшись от нормальной еды, воды, мытья и секса. «Целительница» уехала из России в «место силы», а именно в Египет, с сыном и дочкой, а после начала «исцелять» там туристов.

Отказ от мытья тела она аргументирует тем, что вода смывает карму. А плохой запах от людей исходит из-за нормальной еды. Сама Екатерина предпочитает питаться фруктами и соком. Предположительно, такой же рацион и у её маленьких детей.

Активисты «Сорок сороков» считают, что такая пропаганда экстремального голодания и антигигиены может негативно сказаться на здоровье детей. Общественники требуют проверить немытую «целительницу» по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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Ранее Life.ru рассказывал, что дерматолог забила тревогу из-за нового «немытого» тренда. Зумеры всё реже принимают душ. Одни на целые месяцы отказываются от ежедневных гигиенических процедур из-за экологии, другие таким образом пытаются сэкономить время, а третьи и вовсе хотят оздоровить кожу. Однако врач предупреждает, что нежелание мыться лишь делает наше тело идеальной средой для микроорганизмов.

Алена Пенчугина
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