Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.
В ходе брифинга также доложено об уничтожении пяти управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, двух авиабомб JDAM и четырёх реактивных снарядов HIMARS производства США. Также сбиты 123 украинских дрона.
Всего же с начала специальной военной операции уже уничтожены 654 самолёта ВСУ, 283 вертолета, 43 895 беспилотников, 594 ЗРК, 21 519 танков и других боевых бронированных машин, а также тысячи единиц другой техники.
А ранее Life.ru рассказывал, как российская авиация в ходе воздушного боя в зоне СВО уничтожила истребитель Су-27, принадлежащий ВСУ.
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