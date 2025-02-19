Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

В ходе брифинга также доложено об уничтожении пяти управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, двух авиабомб JDAM и четырёх реактивных снарядов HIMARS производства США. Также сбиты 123 украинских дрона.

Всего же с начала специальной военной операции уже уничтожены 654 самолёта ВСУ, 283 вертолета, 43 895 беспилотников, 594 ЗРК, 21 519 танков и других боевых бронированных машин, а также тысячи единиц другой техники.