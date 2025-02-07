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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 февраля, 10:50

Российская авиация сбила украинский истребитель Су-27

Российская авиация на протяжении прошедшей недели в ходе воздушного боя в зоне специальной военной операции уничтожила истребитель Су-27, принадлежащий ВСУ. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что истребительная авиация ВКС России успешно сбила украинский Су-27 в ходе напряжённого воздушного столкновения.

Превосходство России в небе открыто признают и на Украине, о чём неоднократно говорит и Владимир Зеленский. Тем временем ВСУ не оставляют попыток улучшить позиции и рассчитывают, что этого удастся достичь при помощи французских истребителей Mirage 2000. Тем временем военные эксперты разнесли Mirage 2000 в пух и прах, назвав нерезультативными против ПВО РФ.

Лётчиков ВСУ охватило уныние из-за ликвидации «‎аса» на одном из самых ценных истребителей
Лётчиков ВСУ охватило уныние из-за ликвидации «‎аса» на одном из самых ценных истребителей
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Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Оксана Попова
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