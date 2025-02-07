Российская авиация на протяжении прошедшей недели в ходе воздушного боя в зоне специальной военной операции уничтожила истребитель Су-27, принадлежащий ВСУ. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.

Превосходство России в небе открыто признают и на Украине, о чём неоднократно говорит и Владимир Зеленский. Тем временем ВСУ не оставляют попыток улучшить позиции и рассчитывают, что этого удастся достичь при помощи французских истребителей Mirage 2000. Тем временем военные эксперты разнесли Mirage 2000 в пух и прах, назвав нерезультативными против ПВО РФ.