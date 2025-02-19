Гусли, ключи от «майбаха» и телескоп: Стало известно, что выбрасывали россияне в 2024 году

В мусорных баках порой могут оказаться самые необычные вещи. Например, ключи от «Майбаха», гусли или старые фотоаппараты. На сортировочные ленты комплексов «Восток» и «Нева» в Подмосковье попадали даже телескопы. О самых необычных находках рассказали в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

«В год россияне образуют около 50 миллионов тонн коммунальных отходов. <...> На сортировочные линии попадают отходы, напоминающие о далёком прошлом, о забытых хобби одного человека или об опыте, который пережили жители целой страны. За 2024 год россияне отправили в мусорные баки такие необычные предметы, как гусли, телескоп, памятник стратонавтам, виниловые пластинки, монеты», — уточнили в РЭО.

Частенько россияне выбрасывают и старую технику. Работники сортировочных лент находили телефон Motorola, видеокамеру Sony, зеркальный телескоп Sky-Watcher, объектив Canon EF-S 18 — 55 mm, трёхпрограммный радиоприемник «Электроника ПТ-212» и плёночный фотоаппарат Polaroid. Такие вещи необходимо отправлять на утилизацию, из них извлекают драгметаллы и вторсырьё для дорожного строительства.

Также необычные находки были обнаружены в мусорных баках Кемеровской области: радиола 1960-х годов с проигрывателем пластинок, стереопроигрыватель «Вега» 1986 года и фотоаппарат ФЭД. Некоторые находки отправляются в музей «Культурный слой» регионального оператора «Эколайн»,