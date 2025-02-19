Льготы, о которых мало кто знает: Россиянам с детьми рассказали о выплатах от государства

Основной государственной выплатой при рождении ребёнка является материнский капитал, который в 2025 году составит 690 тысяч рублей для первенца и 912 тысяч рублей для второго ребенка. Об этом сообщила Наталья Проданова, доктор экономических наук и профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Она напомнила, что материнский капитал нельзя получить наличными, его можно использовать для улучшения жилищных условий, образования детей или накопительной пенсии одного из родителей. Кроме того, по её словам, семьи могут получать региональный материнский капитал, размер которого устанавливается местными властями.

«В большинстве субъектов региональный материнский капитал дают за третьего или последующих детей, хотя есть и ряд исключений. В Москве выплата регионального материнского капитала не предусмотрена», — сообщила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она подчеркнула, что россияне могут получить материнский капитал и единовременное пособие в размере 26,9 тысячи рублей за каждого новорождённого. В регионах предусмотрены дополнительные меры поддержки, при этом один из родителей должен иметь местную прописку, добавила эксперт. Москвичи могут рассчитывать на выплаты: 7,7 тысячи рублей за первого и 20,3 тысячи рублей за второго и последующих детей. Если родителям ещё не исполнилось 36 лет, они могут разово получить доплаты: 120 тысяч рублей за первого ребёнка, 167 тысяч рублей за второго и 239 тысяч рублей за третьего и последующих, отметила экономист.

Семьям также доступны ежемесячные выплаты. Родители могут получать пособие, равное 40% от среднего заработка матери за последние два года работы, до достижения ребёнком возраста 1,5 лет. С 1 января 2025 года минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет составит около 9,9 тысячи рублей, а максимальный — 69 тысяч рублей. Экономист отметила, что, помимо пособия по уходу за ребёнком, семьи могут одновременно получать единое ежемесячное пособие на детей до 17 лет, если их доход ниже прожиточного минимума в регионе. Размер этого пособия зависит от нужд семьи и может составлять 50, 75 или 100% от установленной суммы.