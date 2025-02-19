Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 10:41

Задержан украинец, установивший криптоматы в «Москва-Сити», чтобы обворовывать россиян

МВД раскрыло организованную украинцем аферу с криптоматами в «Москва-Сити»

Сотрудники МВД России раскрыли организованную украинцем преступную схему. Мужчина похищал средства через установленные криптоматы в «Москва-Сити». Всего были задержаны восемь человек, сообщил заместитель главы МВД России Андрей Храпов на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

Гражданин Украины установил сеть криптоматов на территории делового центра. Россияне со всей страны приезжали в «Москва-Сити», чтобы закачать деньги в криптоматы. Но все средства попадали на счета украинца, который после распределял деньги.

Сотрудники МВД установили цепочку, которая вывела их на сообщников злоумышленника. Теперь мошенникам грозит уголовная ответственность.

«Схема сложная, но правоохранительная деятельность в этом направлении тоже совершенствуется», — поделился Храпов.

Парочка из Дагестана обманула маркетплейсы на 65 миллионов
Парочка из Дагестана обманула маркетплейсы на 65 миллионов

Ранее аферисты обманули участника СВО на 2,5 млн рублей с помощью криптомата и перевели деньги на Украину. Всего мошенники установили в регионах страны более 20 криптоматов и обманули свыше 150 человек. Все внесённые денежные средства попадали в криптокошельки организаторов криминальной схемы. Лидером группировки оказался уроженец Украины. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Medvedev

Алена Пенчугина
  • Новости
  • МВД РФ
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar