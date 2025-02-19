Задержан украинец, установивший криптоматы в «Москва-Сити», чтобы обворовывать россиян
МВД раскрыло организованную украинцем аферу с криптоматами в «Москва-Сити»
Сотрудники МВД России раскрыли организованную украинцем преступную схему. Мужчина похищал средства через установленные криптоматы в «Москва-Сити». Всего были задержаны восемь человек, сообщил заместитель главы МВД России Андрей Храпов на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».
Гражданин Украины установил сеть криптоматов на территории делового центра. Россияне со всей страны приезжали в «Москва-Сити», чтобы закачать деньги в криптоматы. Но все средства попадали на счета украинца, который после распределял деньги.
Сотрудники МВД установили цепочку, которая вывела их на сообщников злоумышленника. Теперь мошенникам грозит уголовная ответственность.
«Схема сложная, но правоохранительная деятельность в этом направлении тоже совершенствуется», — поделился Храпов.
Ранее аферисты обманули участника СВО на 2,5 млн рублей с помощью криптомата и перевели деньги на Украину. Всего мошенники установили в регионах страны более 20 криптоматов и обманули свыше 150 человек. Все внесённые денежные средства попадали в криптокошельки организаторов криминальной схемы. Лидером группировки оказался уроженец Украины. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны.
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