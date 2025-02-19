Более 100 человек задержали в российских регионах за вывод украденных денег на Украину
Более 100 человек задержали в Татарстане и Новосибирске за вывод украденных денег
Правоохранительные органы задержали свыше 100 человек в Татарстане и Новосибирске по делу о вывозе украденных средств за границу, сообщил заместитель главы МВД России Андрей Храпов. Он отметил, что в течение 2024 года ведомство проводило масштабные мероприятия по декриминализации этих регионов.
«МВД на протяжении прошлого года проводило серьёзные мероприятия по декриминализации двух регионов, в которых на протяжении многих лет действовали схемы вывода украденных денег, в том числе за границу, в основном на Украину. То есть существовали целые группы молодых людей, которые занимались дропперством», — сказал он на форуме «Кибербезопасность в финансах», уточнив, что речь идёт о Республике Татарстан и Новосибирске.
По словам Храпова, в Новосибирске было задержано более 60 человек, в Татарстане — свыше 40. В обоих случаях возбуждены дела по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Более того, среди задержанных оказались несовершеннолетние. Нескольким фигурантам, подчеркнул представитель МВД, грозит срок вплоть до пожизненного заключения.
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