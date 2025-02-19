Лавров объяснил, в чём уникальность Трампа среди западных лидеров
Лавров: Трамп понимает позицию России по членству Украины в НАТО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что президент США Дональд Трамп понимает российскую позицию по членству Украины в НАТО. По его словам, республиканец первым из западных лидеров публично и громко назвал «нахрапистую линию» по втягиванию Киева в альянс одной из первопричин украинского конфликта.
«Он первый, да и пока, по-моему, единственный из западных лидеров, кто публично и громко сказал, что одной из первопричин украинской ситуации явилась нахрапистая линия предыдущей администрации по втягиванию Украины в НАТО», — заявил Лавров на правительственном часе в Госдуме.
Министр отметил, что такого никто из западных лидеров никогда ещё не произносил. По словам Лаврова, это служит сигналом того, что Трамп понимает позицию президента России Владимира Путина. Глава государства хочет не перемирия, которое «позволит довооружить Украину в очередной раз и опять натравить её на РФ, а долгосрочный устойчивый мир, опирающийся на устранение первопричин конфликта».
Ранее на Западе заявили, что Трамп развернул политику на 180 градусов, заведя дружбу с Россией. Американские журналисты язвительно говорят, что никакой другой лидер Штатов не пошёл бы на дружбу с РФ. Они добавили, что окружение республиканца объясняет такие нововведения «необходимым исправлением многолетней ошибочной политики», чтобы переключить силы и ресурсы с защиты Европы на противостояние с Китаем.
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