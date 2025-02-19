«Кощунство»: В РПЦ осудили картину с пиром монголов на телах русских князей в ДУМ РФ

Картина «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединённым русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года» в кабинете зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамира Мухетдинова вызвала общественный резонанс. Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир заявил, что в этой истории поражают несколько важных моментов, прежде всего место, где висит данное произведение.

По его словам, музей или галерея могут демонстрировать разнообразные произведения искусства, тогда как кабинет является личным пространством, где обычно размещают вещи, которые дороги уму и сердцу и вдохновляют на труд.

«А теперь спросим себя: что в картине «Пир монгольских военачальников» может вдохновлять человека, занимающего ответственную должность в известной и довольно уважаемой мусульманской организации? Поверженные русские князья, истекающие кровью? Попранный стяг с Христом Спасителем?» — отметил священнослужитель в беседе с «Газетой.ru».

Картина с ордынцами в кабинете первого зампредседателя ДУМ РФ Мухетдинова. Фото © Пресс-служба ДУМ РФ

Митрополит добавил, что под знаменем с изображением Нерукотворного Спаса наши солдаты мужественно сражаются на в зоне СВО. Он подчеркнул, что для Донбасса, где пролито много русской крови, трагедия на Калке имеет особое значение. Память об этих событиях жива в сердцах жителей региона, которые видят параллели с текущими военными действиями и ужасами, причиняемыми украинскими нацистами. Он выразил мнение, что присутствие картины с таким печальным сюжетом в кабинете религиозного деятеля воспринимается как оскорбление и кощунство.

«Возникает резонный вопрос: не являются ли эти и другие печально известные поступки и одиозные высказывания мусульманского деятеля скрытой пропагандой пещерной русофобии и экстремистских взглядов, распространением ложных исторических интерпретаций, подрывающих межрелигиозный и межнациональный мир, доверие и согласие в нашей стране? Можно снять картину со стены. Но изменит ли это сердце и убеждения человека? Очень сомневаюсь», — заключил митрополит.