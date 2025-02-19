Зеленский раскрыл, сколько миллиардов США и ЕС заплатили Украине за конфликт с Россией

Вооружённый конфликт обошёлся киевскому режиму в 120 миллиардов долларов, а США и Европа выделили 200 миллиардов. Об этом заявил Владимир Зеленский.

«Военный конфликт обошёлся Украине в 320 миллиардов долларов, из которых 120 миллиардов заплатили украинцы, а ещё 200 миллиардов — США и Европа. США дали нам около $67 миллиардов оружием и $31 миллиард программами в бюджет», – заявил Зеленский.