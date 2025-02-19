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Регион
19 февраля, 11:48

В H&M заявили, что не планируют возвращаться на российский рынок

«РБК»: H&M не планирует возвращаться в Россию

Шведская сеть магазинов одежды H&M на данный момент не рассматривает возвращение в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В настоящее время у нас нет планов возобновлять работу в РФ», — передаёт заявление пресс-службы компании РБК.

Бывший работодатель UNIQLO в России намекнул на возвращение магазинов
Бывший работодатель UNIQLO в России намекнул на возвращение магазинов

Ранее Союз торговых центров РФ обратился к Uniqlo, H&M и Inditex, уведомив о возможности вновь начать свою деятельность на территории нашей страны. Организация предварительно провела опрос среди более чем 100 крупнейших ТЦ, и более половины из них выразили готовность вновь сотрудничать с ушедшими брендами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Deman

Мария Любицкая
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