В H&M заявили, что не планируют возвращаться на российский рынок

Шведская сеть магазинов одежды H&M на данный момент не рассматривает возвращение в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В настоящее время у нас нет планов возобновлять работу в РФ» , — передаёт заявление пресс-службы компании РБК.

Ранее Союз торговых центров РФ обратился к Uniqlo, H&M и Inditex, уведомив о возможности вновь начать свою деятельность на территории нашей страны. Организация предварительно провела опрос среди более чем 100 крупнейших ТЦ, и более половины из них выразили готовность вновь сотрудничать с ушедшими брендами.