Учёные Сеченовского университета научились подбирать терапию мигрени по слезе

Университет МГМУ имени И.М. Сеченова разработал прототип тест-системы для выбора терапии мигрени. Новый диагностический набор Tongo-test позволяет определить уровень белка CGRP (кальцитонин-ген-родственный пептид) в слёзной жидкости пациента, что помогает выявить подтипы мигрени, для которых уже существуют специализированные методы лечения.

«Мигрень — многофакторное заболевание, а наша неинвазивная тест-система позволяет определить подтипы мигрени, для которых будет эффективно лечение моноклональными антителами. Тест анализирует слёзную жидкость человека и определяет в ней уровень белка CGRP — мишени для моноклональных антител. Это тест для объективной и быстрой диагностики и подбора терапии при мигрени», — рассказал «Газете.ru» автор разработки, врач-ординатор кафедры нервных болезней Института профессионального образования Сеченовского университета Вячеслав Новиков.

Процедура занимает около 10 минут и может выполняться в домашних условиях. Тест-система использует метод иммунохимического анализа и по своему виду схожа с тестами на CoViD-19. Слёзная жидкость наносится на тест-полоску с реагентом, и через 10 минут можно получить результат.

Исследователи также работают над созданием собственных реагентов для тест-полосок и планируют провести клинические испытания в ближайшие месяцы. В будущем разработчики намерены расширить функционал тест-системы, добавив возможность анализа нескольких биомаркеров для прогнозирования течения других значимых заболеваний, связанных с CGRP.