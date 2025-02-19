Раскрыты сроки старта продаж южнокорейских автомобилей KGM в России

В начале марта 2025 года в России начнутся продажи автомобилей южнокорейского бренда KGM (бывший SsangYong). На старте можно будет купить четыре модели кроссоверов — Torres, Tivoli, Korando и Rexton. Об этом сообщает Autonews.

Все модели уже получили ОТТС для продаж в России. Компания предлагает гарантию на пять лет и 100 тысяч километров пробега. Самым бюджетным авто будет Tivoli с ценником от 3,59 миллиона рублей. Следом Korando (от 4,39 миллиона), Torres (от 5,15 миллиона) и Rexton (от 6,79 миллиона).

Позже в 2025 году выпустят на рынок кроссовер Actyon. Всего за год планируют продать 20 тысяч автомобилей KGM. На старте в РФ будет 40 дилерских центров, к концу года — 70.