Удар по организму: Врач рассказала, людям с какими болезнями опасно влюбляться

Окситоцин или «гормон любви» повышает уровень эмпатии, способствует формированию привязанности, снижает стресс и играет важную роль в регуляции артериального давления. Однако людям с психическими заболеваниями и диабетом он может навредить, предупредила врач-эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Галина Смирнова.

«Окситоцин взаимодействует с серотонином, дофамином и эндорфинами, регулируя эмоциональное состояние и поддерживая стабильность нервной системы. При недостатке гормона у человека может снижаться уровень доверия к окружающим, ухудшаться способность к взаимодействию с близкими, а также повышаться риск набора лишнего веса», — объяснила специалист в интервью «Газете.ru».

Кроме того, научные исследования указывают на то, что окситоцин имеет значительное влияние на обучение и память. Гормон способствует укреплению нейронных связей, что позволяет человеку быстрее приспосабливаться к новым ситуациям и развивать социальные навыки. Также он усиливает ощущения во время оргазма. Кроме того, добавила врач, поддержание уровня «гормона любви» важно для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы и пищеварения.

Смирнова подчеркнула, что окситоцин не является вредным для здоровья. Этот гормон выполняет функцию естественного антидепрессанта. Однако в условиях хронического стресса, воспалений или нехватки важных микроэлементов уровень окситоцина может уменьшаться, что негативно сказывается на эмоциональном состоянии и общем благополучии.

Окситоцин важен для организма, но при некоторых заболеваниях его влияние может быть негативным. При сахарном диабете он может снижать чувствительность тканей к инсулину, что приводит к скачкам сахара в крови. При болезнях щитовидной железы окситоцин влияет на гипофиз: при гипотиреозе может усиливать усталость, а при гипертиреозе — повышать тревожность. При сердечно-сосудистых заболеваний он снижает давление, что может вызывать головокружение у гипотоников и скачки давления у гипертоников. У людей с психическими расстройствами окситоцин может усиливать тревожность и эмоциональную привязанность.