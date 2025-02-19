Зеленский пожаловался на нехватку ракет для систем Patriot
Зеленский заявил, что у Украины заканчиваются ракеты для систем ПВО Patriot
У Украины скоро не останется ракет для американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Такое заявление сделал Владимир Зеленский на пресс-конференции, трансляцию которой организовал его офис.
«Когда 5 утра, и командующий мне звонит по телефону и говорит — под этим городом у нас нет ракет для систем Patriot. Он говорит – сейчас есть восемь ракет на приближение, но у нас нет ракет», — указал глава киевского режима.
Зеленский дополнил, что проводит переговоры с европейскими лидерами о возможности увеличения военной помощи. Эти обсуждения направлены на финансирование ВСУ в случае, если США откажутся помогать, отметил он.
А ранее Зеленский оценил шансы на выживание Украины без денег США. По его словам, Незалежной будет крайне сложно продолжить существование без финансирования со стороны американцев. Главарь киевского режима также обеспокоен тем, что у страны недостаточно своих ресурсов для ведения боевых действий.
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