У Украины скоро не останется ракет для американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Такое заявление сделал Владимир Зеленский на пресс-конференции, трансляцию которой организовал его офис.

«Когда 5 утра, и командующий мне звонит по телефону и говорит — под этим городом у нас нет ракет для систем Patriot. Он говорит – сейчас есть восемь ракет на приближение, но у нас нет ракет», — указал глава киевского режима.

Зеленский дополнил, что проводит переговоры с европейскими лидерами о возможности увеличения военной помощи. Эти обсуждения направлены на финансирование ВСУ в случае, если США откажутся помогать, отметил он.