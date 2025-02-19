Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 13:17

Холестаз и гепатит: Назван неочевидный признак серьёзных проблем с печенью

Гастроэнтеролог Васильева: Кожный зуд может говорить о заболеваниях печени

Кожный зуд может возникать по различным причинам, в том числе указывать на проблемы с печенью. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог и гепатолог Наталья Васильева.

В беседе с «Газетой.ru» специалист отметила, что одним из нарушений является внутрипечёночный холестаз, который возникает при затруднении оттока желчи и может вызывать накопление желчных кислот в коже, что приводит к зуду, особенно ночью и во время водных процедур. Эта патология может развиться при таких заболеваниях печени, как цирроз, холангит и различные гепатиты.

Кроме того, кожный зуд может быть симптомом заболеваний накопления, таких как избыток меди или железа при нарушении метаболизма печени. К таким недугам относятся болезнь Коновалова-Вильсона и гемохроматоз. Медик подчеркнула, что ряд аутоиммунных заболеваний также проявляется стойким желанием чесаться, что связано с отложением аутоиммунных комплексов в коже и изменениями в анализах крови.

Васильева добавила, что печень регулирует уровень сахара в крови и при избытке гликогена может приводить к повышению уровня глюкозы. Врач рекомендовала ежегодно проходить обследование, включая клинический и биохимический анализы крови, для своевременного выявления нарушений функции печени.

Вода, овощи и спорт: Как восстановить печень после отказа от алкоголя
Вода, овощи и спорт: Как восстановить печень после отказа от алкоголя

А ранее медики предупредили, что снижение либидо и половая дисфункция могут быть симптомами фиброза печени. Кроме того, из-за болезни могут быть проблемы со сном.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jo Panuwat D

Александра Мышляева
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar