Холестаз и гепатит: Назван неочевидный признак серьёзных проблем с печенью

Кожный зуд может возникать по различным причинам, в том числе указывать на проблемы с печенью. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог и гепатолог Наталья Васильева.

В беседе с «Газетой.ru» специалист отметила, что одним из нарушений является внутрипечёночный холестаз, который возникает при затруднении оттока желчи и может вызывать накопление желчных кислот в коже, что приводит к зуду, особенно ночью и во время водных процедур. Эта патология может развиться при таких заболеваниях печени, как цирроз, холангит и различные гепатиты.

Кроме того, кожный зуд может быть симптомом заболеваний накопления, таких как избыток меди или железа при нарушении метаболизма печени. К таким недугам относятся болезнь Коновалова-Вильсона и гемохроматоз. Медик подчеркнула, что ряд аутоиммунных заболеваний также проявляется стойким желанием чесаться, что связано с отложением аутоиммунных комплексов в коже и изменениями в анализах крови.

Васильева добавила, что печень регулирует уровень сахара в крови и при избытке гликогена может приводить к повышению уровня глюкозы. Врач рекомендовала ежегодно проходить обследование, включая клинический и биохимический анализы крови, для своевременного выявления нарушений функции печени.