«Нет повести печальнее на свете»: Захарова ловко переиначила Шекспира, говоря о помощи ЕС Киеву
Захарова: Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Брюсселе и бюджете
Страны Евросоюза уже обсуждают, кто взвалит на себя бремя финансовой поддержки Украины после прекращения помощи из США. Вероятно, ЕС и долги киевского режима Штатам выплатит. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Интересно, а 350 миллиардов долларов долга тоже ЕС за Украину выплатит Штатам? Развивая англосаксонскую классику: Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Брюсселе и бюджете», — написала Захарова.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Евросоюзе обсуждают, какая страна сколько будет скидываться на Украину после прекращения финансовой поддержки США. По его словам, Будапешт хотят принудить к выплате Киеву 500 миллионов евро в год.
Telegram / МИД РФ