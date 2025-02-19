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19 февраля, 13:22

«Нет повести печальнее на свете»: Захарова ловко переиначила Шекспира, говоря о помощи ЕС Киеву

Захарова: Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Брюсселе и бюджете

Страны Евросоюза уже обсуждают, кто взвалит на себя бремя финансовой поддержки Украины после прекращения помощи из США. Вероятно, ЕС и долги киевского режима Штатам выплатит. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Интересно, а 350 миллиардов долларов долга тоже ЕС за Украину выплатит Штатам? Развивая англосаксонскую классику: Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Брюсселе и бюджете», — написала Захарова.

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Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Евросоюзе обсуждают, какая страна сколько будет скидываться на Украину после прекращения финансовой поддержки США. По его словам, Будапешт хотят принудить к выплате Киеву 500 миллионов евро в год.

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Telegram / МИД РФ

Николай Рюмин
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