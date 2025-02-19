Страны Евросоюза уже обсуждают, кто взвалит на себя бремя финансовой поддержки Украины после прекращения помощи из США. Вероятно, ЕС и долги киевского режима Штатам выплатит. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Интересно, а 350 миллиардов долларов долга тоже ЕС за Украину выплатит Штатам? Развивая англосаксонскую классику: Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Брюсселе и бюджете», — написала Захарова.