Могла рвануть в любой момент: В Польше разгорелся скандал из-за вывезенной с Украины военной техники
RMF24: В Польше произошёл скандал из-за вывезенной с Украины техники со снарядами
В Польше вспыхнул скандал после проведения выставок с повреждённой военной техникой, вывезенной с территории Украины. Об этом информирует RMF24.
«Речь идёт о четырёх обломках российской военной техники, которые были провезены по Польше и представлены в виде выставки «За нашу и вашу свободу» в центрах крупных городов: Варшаве, Вроцлаве, Познани, Гданьске и на Международной выставке оборонной промышленности в Кельце», — говорится в публикации.
Позже выяснилось, что внутри техники находились гранаты и боеприпасы, которые могли взорваться в любой момент. Дело было передано в прокуратуру для проверки. Представитель окружной прокуратуры Варшавы подтвердил, что расследование продолжается.
Стоит отметить, что погрузка, разгрузка и транспортировка техники были организованы польским государственным агентством по стратегическим резервам. После выставки экспонаты были помещены на склад в Лисовицах, расположенных в Нижней Силезии.
Польша и Венгрия могут заявить свои претензии на украинские территории из-за политики Киева, считает экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Всему виной — радикальный национализм и шовинистическая языковая политика официального Киева, которая создаёт этническую и религиозную напряжённость.
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