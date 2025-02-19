Могла рвануть в любой момент: В Польше разгорелся скандал из-за вывезенной с Украины военной техники

В Польше вспыхнул скандал после проведения выставок с повреждённой военной техникой, вывезенной с территории Украины. Об этом информирует RMF24.

«Речь идёт о четырёх обломках российской военной техники, которые были провезены по Польше и представлены в виде выставки «За нашу и вашу свободу» в центрах крупных городов: Варшаве, Вроцлаве, Познани, Гданьске и на Международной выставке оборонной промышленности в Кельце», — говорится в публикации.

Позже выяснилось, что внутри техники находились гранаты и боеприпасы, которые могли взорваться в любой момент. Дело было передано в прокуратуру для проверки. Представитель окружной прокуратуры Варшавы подтвердил, что расследование продолжается.

Стоит отметить, что погрузка, разгрузка и транспортировка техники были организованы польским государственным агентством по стратегическим резервам. После выставки экспонаты были помещены на склад в Лисовицах, расположенных в Нижней Силезии.