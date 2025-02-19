«Люди чрезвычайно мужественные»: Путин отметил работу военкоров в зоне СВО
Путин назвал работу военкоров в зоне СВО героической
Президент России Владимир Путин отметил работу военных корреспондентов в зоне специальной военной операции (СВО). Глава государства указал, что военкоры героически выполняют свой долг.
«Военные корреспонденты, ваши коллеги, люди чрезвычайно мужественные, прямо скажем, героически выполняют свою миссию, исполняют свой долг и гражданский, и профессиональный», — высказался российский лидер во время посещения завода по производству БПЛА в Петербурге.
Ранее президент сообщил, что Армия РФ перешла границу с Украиной в Курской области. Об успехе наших бойцов Путину доложили около часа назад. Глава государства отметил, что границу пересекли военнослужащие 810-й бригады Вооружённых сил Российской Федерации.
Life.ru