Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 14:19

«Люди чрезвычайно мужественные»: Путин отметил работу военкоров в зоне СВО

Путин назвал работу военкоров в зоне СВО героической

Президент России Владимир Путин отметил работу военных корреспондентов в зоне специальной военной операции (СВО). Глава государства указал, что военкоры героически выполняют свой долг.

«Военные корреспонденты, ваши коллеги, люди чрезвычайно мужественные, прямо скажем, героически выполняют свою миссию, исполняют свой долг и гражданский, и профессиональный», — высказался российский лидер во время посещения завода по производству БПЛА в Петербурге.

Путин посетил в Петербурге завод по производству беспилотников
Путин посетил в Петербурге завод по производству беспилотников

Ранее президент сообщил, что Армия РФ перешла границу с Украиной в Курской области. Об успехе наших бойцов Путину доложили около часа назад. Глава государства отметил, что границу пересекли военнослужащие 810-й бригады Вооружённых сил Российской Федерации.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Путин
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar