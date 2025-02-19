«Люди чрезвычайно мужественные»: Путин отметил работу военкоров в зоне СВО

«Военные корреспонденты, ваши коллеги, люди чрезвычайно мужественные, прямо скажем, героически выполняют свою миссию, исполняют свой долг и гражданский, и профессиональный», — высказался российский лидер во время посещения завода по производству БПЛА в Петербурге.