Грибок и гормоны: Врач перечислила главных «партнёров» облысения

Выпадение волос может иметь множество причин, одна из них — нарушение гормонального фона. Об этом сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Серёжина. По её словам, при первых признаках облысения важно найти источник проблемы, чтобы сохранить густую шевелюру.

Как отметила медик, самым распространённым фактором потери волос являются грибковые инфекции. Дерматофиты — это грибы, которые могут поражать кожу головы, вызывая локальное облысение. Для диагностики рекомендуется пройти ПЦР-тест.

«Другой важный фактор — работа щитовидной железы. Когда её функции снижаются, волосы становятся редкими, тусклыми, а кожа — отёчной и безжизненной. Дополнительные симптомы — постоянная усталость, сонливость, низкое давление. Часто люди списывают такие состояния на стресс или усталость», — сказала врач РИАМО.

Специалист добавила, что стоит обратить внимание и на метаболизм: нарушения в печени или поджелудочной железе, а также проблемы с кишечной микрофлорой могут привести к выпадению волос. Нарушенное кровообращение в области головы перекрывает кислород для волосяных фолликулов, что также ведёт к потере густоты, заключила Серёжина.