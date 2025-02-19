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19 февраля, 15:00

Консульство Украины в Польше закидали яйцами на фоне недавнего приезда «азовцев»*

Wprost: Здание консульства Украины во Вроцлаве забросали яйцами и облили краской

Здание Генерального консульства Украины в польском Вроцлаве забросали яйцами и облили краской. Об этом сообщает издание Wprost.

«Фасад Генконсульства Украины во Вроцлаве забросали яйцами и облили краской. Делом занимается полиция», — указано в материале.

Авторы статьи уточнили, что причиной инцидента является недавний визит в Польшу представителей украинского националистического полка «Азов»*.

В Эстонии усилили надзор за украинскими ресторанами из-за поджогов
В Эстонии усилили надзор за украинскими ресторанами из-за поджогов

А ранее Life.ru писал, что в Таллине подожгли два украинских ресторана за одну неделю. Огонь уничтожил значительную часть оборудования и мебели в одном из заведений. Убытки варьируются от 13 до 15 тысяч евро.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Дарья Нарыкова
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