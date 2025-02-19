Консульство Украины в Польше закидали яйцами на фоне недавнего приезда «азовцев»*

Здание Генерального консульства Украины в польском Вроцлаве забросали яйцами и облили краской. Об этом сообщает издание Wprost.

А ранее Life.ru писал, что в Таллине подожгли два украинских ресторана за одну неделю. Огонь уничтожил значительную часть оборудования и мебели в одном из заведений. Убытки варьируются от 13 до 15 тысяч евро.