«Исключить удары по населению»: Генерал рассказал о приказах для ВС РФ в начале СВО

«При этом исключались любые удары по населению, потому что мы понимали, что это оболваненные люди. В основном, наверное, адекватные, просто с режимом не повезло. Как видите, даже большие руководители на Западе заговорили о гуманности ведения войны. Запад, если хочет, может снять розовые очки и увидеть реальную картину», — пояснил эксперт в беседе с сайтом MK.ru.