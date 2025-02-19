«Исключить удары по населению»: Генерал рассказал о приказах для ВС РФ в начале СВО
Эксперт Попов: Армии РФ в начале СВО дали директиву бить только по объектам ВСУ
Российские войска получили «гуманитарные» директивы, когда спецоперация (СВО) только началась. Что в них входило, рассказал военный эксперт, заслуженный военный лётчик Владимир Попов.
Эксперт объяснил, что российским войскам поручили прицельно работать только по технике противника, националистическим батальонам, складам, ГСМ, арсеналам, объектам, связанным с обеспечением ВСУ и энергоснабжением подразделений украинской армии.
«При этом исключались любые удары по населению, потому что мы понимали, что это оболваненные люди. В основном, наверное, адекватные, просто с режимом не повезло. Как видите, даже большие руководители на Западе заговорили о гуманности ведения войны. Запад, если хочет, может снять розовые очки и увидеть реальную картину», — пояснил эксперт в беседе с сайтом MK.ru.
А ранее Life.ru писал, что российские войска в ходе СВО наносят основные удары по трём направлениям. По словам эксперта Виктора Баранца, в их числе — ВПК Украины, энергетическая инфраструктура и скопления ВСУ. Армия Россия выбрала правильную тактику ведения боевых действий, отметил он.
ТАСС / Алексей Коновалов