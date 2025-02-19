Сеть «русской мафии» по отмыванию денег ликвидировали в стране ЕС
В Испании по делу об отмывании денег для группировок задержали 14 человек
В Испании полиция совместно с Европолом задержала 14 человек и ликвидировала преступную сеть, которая отмывала деньги для международных криминальных группировок. Об этом сообщили в пресс-службе испанской полиции.
«В Испании ликвидирована русская мафиозная сеть, отмывавшая деньги организованной преступности», — говорится в сообщении.
Арестованные 14 человек ежемесячно превращали несколько миллионов евро, полученных незаконным путём, в легальные активы. Делали они это для албанских, сербских, армянских, китайских, украинских и колумбийских преступных организаций. Задержанные также оказывали услуги так называемой мокромафии (группировка, созданная выходцами из Марокко в Нидерландах).
Организация работала через офисы в разных городах, каждый из которых контролировал так называемый «кассир». Он ежедневно проводил финансовые операции, объём которых иногда достигал 300 тысяч евро.
По данным следствия, расследование началось ещё в 2023 году. Силовики выявили систему нелегальных финансовых потоков, якобы связанных с преступными группировками из России. Позже выяснилось, что сеть действовала не только в Испании, но и в Нидерландах, Эстонии, Литве и Италии.
В пресс-службе полиции уточнили, что были проведены девять обысков в Мадриде, Малаге, Марбелье и других городах. Изъято более миллиона евро, криптовалютные кошельки и засекреченные мобильные телефоны. Следствие продолжается, не исключены новые задержания.
Ранее двух граждан Украины приговорили к 15 годам тюрьмы за отмывание денег в США. Олег Олейник и Александр Юрчик были экстрадированы в Штаты из Таиланда в сентябре 2024 года. Они управляли компаниями по подбору персонала во Флориде, через которые содействовали нелегальному трудоустройству иностранных граждан в Америке. Это привело к недоплате налогов на сумму 25 миллионов долларов.
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