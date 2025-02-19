Весне дорогу! В «Аптекарском огороде» МГУ начала распускаться сирень

В оранжерее Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» началось цветение сирени. Сейчас она распускается в Субтропической оранжерее, а летом её подрежут и пересадят в специальную экспозицию сиреней. Аромат уже наполняет всё помещение, однако многие посетители не замечают соцветий, которые распускаются высоко над ними.

«Первые цветки уже распускаются, так что совсем скоро оранжерея наполнится волнующим ароматом. Увы, вся эта прелесть расположена достаточно высоко, поэтому сходу можно и не заметить», — рассказали в пресс-службе оранжерее.