СМИ узнали о планах ЕС по приостановке санкций против Сирии

Совет Евросоюза (ЕС) намерен приостановить санкций против Сирии в ряде сфер, включая энергетику и транспорт. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект соответствующей декларации.

Речь идёт о санкциях в областях энергетики, транспорта и послевоенной реконструкции республики. Ограничительные меры планируют снять также с финансовых и банковских операций, связанных с этими областями.