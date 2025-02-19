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19 февраля, 18:38

СМИ узнали о планах ЕС по приостановке санкций против Сирии

Reuters: ЕС приостановит санкции против Сирии в ряде сфер, включая энергетику

Совет Евросоюза (ЕС) намерен приостановить санкций против Сирии в ряде сфер, включая энергетику и транспорт. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект соответствующей декларации.

Речь идёт о санкциях в областях энергетики, транспорта и послевоенной реконструкции республики. Ограничительные меры планируют снять также с финансовых и банковских операций, связанных с этими областями.

В ЕС заявили, что не собираются отменять санкции против РФ, даже если это сделают США
В ЕС заявили, что не собираются отменять санкции против РФ, даже если это сделают США

Ранее Life.ru сообщал, что ЕС введёт запрет на экспорт одного металла в Россию. В рамках подготовки 16-го пакета санкций европейские страны планируют ввести запрет на экспорт хрома и ряда химических веществ. В ЕС также вновь обратили внимание на теневой флот, который занимается поставками российской нефти в обход санкций.

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Shutterstock / FOTODOM / Respiro

Алена Пенчугина
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