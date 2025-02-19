ЕС введёт запрет на экспорт одного металла в Россию
Politico: ЕС введёт запрет на экспорт хрома в Россию и обслуживание НПЗ
В рамках подготовки 16-го пакета санкций против России страны Европейского Союза планируют ввести запрет на экспорт хрома и ряда химических веществ в Россию. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на информацию от двух европейских дипломатов.
Среди других рассматриваемых мер значится запрет на обслуживание газо- и нефтеперерабатывающих заводов (ГПЗ и НПЗ). ЕС также вновь обратит внимание на теневой флот, который занимается поставками российской нефти в обход санкций, добавив в санкционный список новые танкеры. По данным Financial Times, речь идет о 73 судах.
После устранения возражений со стороны Греции Европейский Союз намерен окончательно запретить импорт российского алюминия, что уже было согласовано ранее в отношении полной остановки поставок этой продукции.
В новом пакете санкций не предусмотрен запрет на закупку сжиженного природного газа (СПГ), против чего выступают некоторые страны. Однако требования президента США Дональда Трампа к европейским государствам увеличить закупки топлива из США могут повлиять на изменения в этой области.
Ожидается, что этот пакет санкций будет утвержден на министерской встрече в понедельник, 24 февраля, приуроченной к третьей годовщине начала военных действий на Украине.
Напомним, что ранее ЕС отказался отменить свой новый пакет санкций, даже если такое решение примут США. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз обязан взять собственную безопасность в свои руки и ввести эти санкции. При этом страны G7 связали новые санкции против РФ с усилиями по решению конфликта на Украине.
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