ЕС введёт запрет на экспорт одного металла в Россию

В рамках подготовки 16-го пакета санкций против России страны Европейского Союза планируют ввести запрет на экспорт хрома и ряда химических веществ в Россию. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на информацию от двух европейских дипломатов.

Среди других рассматриваемых мер значится запрет на обслуживание газо- и нефтеперерабатывающих заводов (ГПЗ и НПЗ). ЕС также вновь обратит внимание на теневой флот, который занимается поставками российской нефти в обход санкций, добавив в санкционный список новые танкеры. По данным Financial Times, речь идет о 73 судах.

После устранения возражений со стороны Греции Европейский Союз намерен окончательно запретить импорт российского алюминия, что уже было согласовано ранее в отношении полной остановки поставок этой продукции.

В новом пакете санкций не предусмотрен запрет на закупку сжиженного природного газа (СПГ), против чего выступают некоторые страны. Однако требования президента США Дональда Трампа к европейским государствам увеличить закупки топлива из США могут повлиять на изменения в этой области.