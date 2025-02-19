Участников драки со стрельбой в Красноярске могут лишить гражданства и выслать из РФ

В Красноярске сотрудники полиции проводят расследование уголовного дела против двух участников конфликта, в ходе которого произошла стрельба между двумя группами мигрантов. Трое человек уже понесли административное наказание, передаёт пресс-служба регионального главка МВД России.

Участников массовой драки в Красноярске могут выдворить из РФ. Видео © Telegram / МВД24

«Поздно вечером 16 февраля на ул. Авиаторов между компанией натурализованных и иностранных граждан произошла драка со стрельбой. Злоумышленники, грубо нарушившие общественный порядок, <...> были установлены, доставлены в органы внутренних дел и допрошены. Сотрудниками органов внутренних дел изъят и направлен на экспертизу пневматический пистолет», — уточнили в пресс-службе.

Против двух участников драки было возбуждено дело по ч. 2. ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Им грозит лишение свободы на срок до семи лет, сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции также проверяют законность пребывания иностранных граждан и их родственников на территории РФ, а также выясняют основания для возможного лишения их российского гражданства.