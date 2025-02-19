Участников драки со стрельбой в Красноярске могут лишить гражданства и выслать из РФ
МВД: Участников драки со стрельбой в Красноярске могут лишить гражданства РФ
В Красноярске сотрудники полиции проводят расследование уголовного дела против двух участников конфликта, в ходе которого произошла стрельба между двумя группами мигрантов. Трое человек уже понесли административное наказание, передаёт пресс-служба регионального главка МВД России.
Участников массовой драки в Красноярске могут выдворить из РФ. Видео © Telegram / МВД24
«Поздно вечером 16 февраля на ул. Авиаторов между компанией натурализованных и иностранных граждан произошла драка со стрельбой. Злоумышленники, грубо нарушившие общественный порядок, <...> были установлены, доставлены в органы внутренних дел и допрошены. Сотрудниками органов внутренних дел изъят и направлен на экспертизу пневматический пистолет», — уточнили в пресс-службе.
Против двух участников драки было возбуждено дело по ч. 2. ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Им грозит лишение свободы на срок до семи лет, сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции также проверяют законность пребывания иностранных граждан и их родственников на территории РФ, а также выясняют основания для возможного лишения их российского гражданства.
Напомним, что с 5 февраля в РФ начал действовать режим высылки для нелегальных мигрантов, который включает ограничения прав и свобод для иностранцев, находящихся в стране незаконно. Это означает, что такие лица не смогут изменять место жительства без разрешения, покидать регион проживания, управлять транспортом, приобретать имущество или открывать банковские счета.
Telegram / МВД24