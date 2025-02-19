Выполнила более 260 задач: Служебную овчарку с почестями проводили на пенсию в Петербурге

В Петербурге проводили на заслуженный отдых служебную немецкую овчарку по кличке Цезарь. На счету пёселя — более 260 задач по обнаружению взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. При их выполнении Цезарю удалось унюхать 11 взрывоопасных предметов и более 3,7 тысячи патронов различного калибра, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Служебную немецкую овчарку с почестями проводили на пенсию в Петербурге. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

«С Цезарем мы уже девятый год, раньше мы работали в Ханты-Мансийске, потом перевелись в Санкт-Петербург, до конца 2024 года работали вместе. Раньше у нас были рабочие отношения, теперь только дружеские», — рассказал кинолог ИТО ОМОН «Бастион» Николай.

Цезарю вручили знак «За отличие в службе служебной собаки третьей степени», а хозяину-кинологу удостоверение к этому знаку. Теперь пёс будет находиться на домашнем содержании.