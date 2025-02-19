В российском городе наблюдается массовая продажа однокомнатных квартир
URA.ru: Жители Тюмени начали массово продавать однокомнатные квартиры
В Тюмени на вторичном рынке недвижимости 46% объявлений о продаже жилья приходится на однокомнатные квартиры. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на данные аналитики агентства недвижимости «Этажи».
«На вторичном рынке в Тюмени наибольшую долю составили однокомнатные квартиры (46%) в количестве 5 536», — уточняет издательство.
35,3% приходится на объявления о продаже двухкомнатных квартир (4 243 объекта), ещё 17,5% — на трёхкомнатные квартиры (2 100 объектов). Наибольшее количество предложений представлено в районе КПД, Плеханово и Дома Обороны. Средняя цена квадратного метра у однокомнатных квартир в январе была 135 337 рублей.
По словам экспертов, спрос на однокомнатные квартиры значительно выше из-за того, что их, как правило, приобретают на первичном рынке в качестве стартового капитала.
Ранее Life.ru делился, как в 2025 году выгоднее покупать квартиру: в ипотеку или рассрочку. С начала года в Подмосковье доля ипотечных сделок с новостройками достигла рекордно низкого уровня — 58%, что связано с распространением рассрочек. Но так ли она выгодна — ответы в материале Life.ru.
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