Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 18:55

В российском городе наблюдается массовая продажа однокомнатных квартир

URA.ru: Жители Тюмени начали массово продавать однокомнатные квартиры

В Тюмени на вторичном рынке недвижимости 46% объявлений о продаже жилья приходится на однокомнатные квартиры. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на данные аналитики агентства недвижимости «Этажи».

«На вторичном рынке в Тюмени наибольшую долю составили однокомнатные квартиры (46%) в количестве 5 536», — уточняет издательство.

35,3% приходится на объявления о продаже двухкомнатных квартир (4 243 объекта), ещё 17,5% — на трёхкомнатные квартиры (2 100 объектов). Наибольшее количество предложений представлено в районе КПД, Плеханово и Дома Обороны. Средняя цена квадратного метра у однокомнатных квартир в январе была 135 337 рублей.

По словам экспертов, спрос на однокомнатные квартиры значительно выше из-за того, что их, как правило, приобретают на первичном рынке в качестве стартового капитала.

Соседи, ремонт и ЖКХ: Как выбить скидку при покупке квартиры
Соседи, ремонт и ЖКХ: Как выбить скидку при покупке квартиры

Ранее Life.ru делился, как в 2025 году выгоднее покупать квартиру: в ипотеку или рассрочку. С начала года в Подмосковье доля ипотечных сделок с новостройками достигла рекордно низкого уровня — 58%, что связано с распространением рассрочек. Но так ли она выгодна — ответы в материале Life.ru.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lea Rae

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar