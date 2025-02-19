В российском городе наблюдается массовая продажа однокомнатных квартир

В Тюмени на вторичном рынке недвижимости 46% объявлений о продаже жилья приходится на однокомнатные квартиры. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на данные аналитики агентства недвижимости «Этажи».

«На вторичном рынке в Тюмени наибольшую долю составили однокомнатные квартиры (46%) в количестве 5 536», — уточняет издательство.

35,3% приходится на объявления о продаже двухкомнатных квартир (4 243 объекта), ещё 17,5% — на трёхкомнатные квартиры (2 100 объектов). Наибольшее количество предложений представлено в районе КПД, Плеханово и Дома Обороны. Средняя цена квадратного метра у однокомнатных квартир в январе была 135 337 рублей.

По словам экспертов, спрос на однокомнатные квартиры значительно выше из-за того, что их, как правило, приобретают на первичном рынке в качестве стартового капитала.