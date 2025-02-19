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19 февраля, 18:52

«Здравая идея»: В ОП РФ поддержали предложение ввести семейное налогообложение

Замсекретаря ОП РФ Гриб назвал здравой идею введения семейного налогообложения

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб выразил поддержку инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), которая предполагает учитывать семейный статус и наличие детей при расчёте подоходного налога. По его словам, семьи с детьми вынуждены тратить значительно больше средств, чем бездетные, в то время как налоги обе категории платят одинаковые.

«Надо чтобы налоговая база учитывалась на каждого члена семьи. Считаю, что надо поддержать эту здравую идею и с Минфином обсуждать», — приводит ТАСС слова замсекретаря ОП.

Ранее РСПП предложил Минфину разработать концепцию семейного налогообложения, при которой размер налога будет зависеть от наличия иждивенцев, таких как дети и пожилые родители. Авторы инициативы утверждают, что такая мера может способствовать увеличению рождаемости. Основная идея заключается в том, что налог на доходы будет распределяться между всеми членами семьи, включая несовершеннолетних. Таким образом, чем больше иждивенцев в семье, тем ниже налоговая нагрузка.

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Shutterstock / FOTODOM / Natee Meepian

Наталья Демьянова
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