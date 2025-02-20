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19 февраля, 22:41

Луганский театр представил программу «Русская дорога» по стихам участников СВО

Театрализованную программу «Русская дорога» представили артисты Луганского академического русского драматического театра имени П. Луспекаева. В основу постановки легли стихотворения непосредственных участников специальной военной операции на Украине.

По словам актрисы и автора идеи Натальи Бутко, название программы выбрано не случайно — в центре внимания судьбы тех, кто защищает свою землю. При создании постановки использовались в том числе произведения офицера спецназа Сергея Ефимова, которого называют поэтом специального назначения.

«Строки очень сильные и мощные. Мне кажется, они передают атмосферу происходящего, поэтому мы и стараемся читать эту поэзию без излишней театральности, просто и проникновенно», — отметила Бутко в беседе с ТАСС.

В будущем представление планируется показать бойцам на передовой.

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А в храме Христа Спасителя недавно прошёл праздник творчества для участников СВО. На выставке рисунков ветераны спецоперации могли насладиться работами, созданными в номинации «Своих не бросаем».

Обложка ©

Shutterstock / FOTOTODOM / Gabriel Borghi

Тимур Хингеев
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