Луганский театр представил программу «Русская дорога» по стихам участников СВО

Театрализованную программу «Русская дорога» представили артисты Луганского академического русского драматического театра имени П. Луспекаева. В основу постановки легли стихотворения непосредственных участников специальной военной операции на Украине.

По словам актрисы и автора идеи Натальи Бутко, название программы выбрано не случайно — в центре внимания судьбы тех, кто защищает свою землю. При создании постановки использовались в том числе произведения офицера спецназа Сергея Ефимова, которого называют поэтом специального назначения.

«Строки очень сильные и мощные. Мне кажется, они передают атмосферу происходящего, поэтому мы и стараемся читать эту поэзию без излишней театральности, просто и проникновенно», — отметила Бутко в беседе с ТАСС.

В будущем представление планируется показать бойцам на передовой.