Неизвестные напали на сотрудников ДПС в Новой Москве, возбуждено уголовное дело

Следственный комитет начал расследование инцидента с нападением на сотрудников ДПС в Новой Москве 19 февраля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

«В вечернее время 19 февраля 2025 года фигуранты, находясь вблизи здания, расположенного на территории Новый Москвы, не желая подчиняться законным требованиям инспекторов ДПС, применили в отношении них насилие», — отметили в СК.

Подозреваемые задержаны. В ближайшее время их доставят в следственный отдел для проведения допроса.