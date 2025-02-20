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19 февраля, 22:26

Неизвестные напали на сотрудников ДПС в Новой Москве, возбуждено уголовное дело

Момент нападения на сотрудников полиции. Обложка © Telegram / Столичный СК

Момент нападения на сотрудников полиции. Обложка © Telegram / Столичный СК

Следственный комитет начал расследование инцидента с нападением на сотрудников ДПС в Новой Москве 19 февраля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

«В вечернее время 19 февраля 2025 года фигуранты, находясь вблизи здания, расположенного на территории Новый Москвы, не желая подчиняться законным требованиям инспекторов ДПС, применили в отношении них насилие», — отметили в СК.

Подозреваемые задержаны. В ближайшее время их доставят в следственный отдел для проведения допроса.

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Сотрудник полиции недавно пострадал и в Дагестане. Правоохранитель был тяжело ранен в бедро из собственного оружия, которым завладели неизвестные. Стрелков задержали.

Тимур Хингеев
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