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19 февраля, 23:13

Одесситы получили долгожданное сообщение — город «входит» в состав России

Одесситы получили СМС о скором вхождении в состав России

Одесситы начали получать сообщения о начале перехода города в юрисдикцию России. В СМС Одесская область называется субъектом РФ, а причиной смены прописки обозначены некие договорённости между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

По словам аналитика и военного блогера Бориса Рожина, речь идёт о происках российских хакеров, которые взломали сервисы украинского интернет-провайдера «Ланет».

«Дорогие жители Одесской области Российской Федерации. В связи с договорённостями между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом начинается переход деятельности украинских операторов связи под российскую юрисдикцию», — гласит текст сообщений.

Также одесситов предупредили о возможных перебоях в работе связи и призвали отнестись к ним с пониманием.

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А ранее хакеры помогли российским военным уничтожить цех по производству FPV-беспилотников ВСУ. Они взломали компьютеры украинских боевиков и передали координаты расчётам «Искандеров».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Антон Голыбин
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