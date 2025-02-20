Одесситы получили долгожданное сообщение — город «входит» в состав России
Одесситы получили СМС о скором вхождении в состав России
Одесситы начали получать сообщения о начале перехода города в юрисдикцию России. В СМС Одесская область называется субъектом РФ, а причиной смены прописки обозначены некие договорённости между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
По словам аналитика и военного блогера Бориса Рожина, речь идёт о происках российских хакеров, которые взломали сервисы украинского интернет-провайдера «Ланет».
«Дорогие жители Одесской области Российской Федерации. В связи с договорённостями между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом начинается переход деятельности украинских операторов связи под российскую юрисдикцию», — гласит текст сообщений.
Также одесситов предупредили о возможных перебоях в работе связи и призвали отнестись к ним с пониманием.
А ранее хакеры помогли российским военным уничтожить цех по производству FPV-беспилотников ВСУ. Они взломали компьютеры украинских боевиков и передали координаты расчётам «Искандеров».
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