Одесситы получили долгожданное сообщение — город «входит» в состав России

Одесситы начали получать сообщения о начале перехода города в юрисдикцию России. В СМС Одесская область называется субъектом РФ, а причиной смены прописки обозначены некие договорённости между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

По словам аналитика и военного блогера Бориса Рожина, речь идёт о происках российских хакеров, которые взломали сервисы украинского интернет-провайдера «Ланет».

«Дорогие жители Одесской области Российской Федерации. В связи с договорённостями между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом начинается переход деятельности украинских операторов связи под российскую юрисдикцию», — гласит текст сообщений.

Также одесситов предупредили о возможных перебоях в работе связи и призвали отнестись к ним с пониманием.