«Реал» разорвал «Манчестер Сити»: Хет-трик Мбаппе вывел мадридцев в 1/8 ЛЧ

Мадридский «Реал» одержал уверенную победу над «Манчестер Сити» в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов со счётом 3:1. Килиан Мбаппе стал главным триумфатором встречи, оформив хет-трик и обеспечив своей команде выход в 1/8 финала турнира.

Мбаппе открыл счёт уже на 4-й минуте, вызвав бурю эмоций на трибунах. Второй мяч француз забил на 33-й минуте, а на 61-й форвард оформил хет-трик. Нико Гонсалес сумел отквитать один гол для «Сити» в компенсированное время (90+2), но это не повлияло на исход встречи.