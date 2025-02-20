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20 февраля, 00:10

«Убить Илона»: Неизвестные расстреляли шоурум Tesla в США, оставив угрозу Маску

Неизвестные расстреляли шоурум Tesla в Орегоне, оставив угрозу Илону Маску

Повреждённый автосалон Tesla. Обложка © X / nicksortor

Повреждённый автосалон Tesla. Обложка © X / nicksortor

Нападение на дилерский центр Tesla произошло в американском штате Орегон 19 февраля. Неизвестные расстреляли автосалон на юге Салема из огнестрельного оружия, повредив окна и несколько автомобилей. Перед уходом они наклеили на здание стикер с пожеланием смерти владельцу компании Илону Маску.

Местная полиция и ФБР выясняют личности нападавших и причины случившегося. Информации о пострадавших не поступало. По версии СМИ, инцидент может быть связан с политической позицией Илон Маска.

Стикер с надписью «Убить Илона». Фото © X / nicksortor

Стикер с надписью «Убить Илона». Фото © X / nicksortor

Маск считает, что Зеленский одержим жаждой власти и денег
Маск считает, что Зеленский одержим жаждой власти и денег

А недавно польские власти призвали бойкотировать автомобили Tesla после высказываний Илона Маска. Так в Варшаве прокомментировали слова бизнесмена о том, что Германия слишком много винит себя за преступления Третьего рейха.

Тимур Хингеев
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