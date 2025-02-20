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Регион
20 февраля, 02:39

В Москве разыскивают второго участника нападения на сотрудников ДПС

Столичная полиция продолжает поиски одного из двух мужчин, что совершили нападение на сотрудников дорожно-патрульной службы в Новой Москве, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Генерал-майор подчеркнула, что схватить удалось лишь одного дебошира, тогда как второй скрылся.

По словам Волк, неизвестные атаковали правоохранителей, когда те остановили их автомобиль для проверки документов. Водителя и пассажира не испугал даже предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание сбежавшего злоумышленника», — говорится в сообщении.

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Напомним, что инцидент произошёл вечером 19 февраля. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье 318 УК РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evgenii Panov

Тимур Хингеев
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